Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 35.507,64 pontos e o Nasdaq somava 0,86% para 14.631,67 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,62% para 4.604,12 pontos.

Os investidores aproveitavam as quedas da sessão anterior para comprar ações e o mercado seguia também a apresentação de resultados trimestrais de vários empresas.

O Bank of America anunciou um quarto trimestre melhor do que o esperado e do que outros bancos que divulgaram as suas contas até agora e subia 2%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores abalados pela subida dos rendimentos obrigacionistas.

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos atingiram 1,87%, o nível mais elevado em dois anos. Hoje, recuavam ligeiramente, mas espera-se que subam de novo, podendo atingir 2%, em antecipação à subida das taxas de juro pelo banco central.

