Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,27% para 34.690,15 pontos e o Nasdaq subia 0,15% para 14.661,42 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava ligeiros 0,07% para 4.349,11 pontos.

A bolsa nova-iorquina esteve encerrada na segunda-feira, feriado que assinala o Dia da Independência nos Estados Unidos.

Hoje, as atenções centravam-se no setor da energia, que baixava 1,74%, em sintonia com a descida do preço do barril de petróleo do Texas (WTI), de referência nos Estados Unidos, depois de ter alcançado nas últimas horas um máximo que não era registado desde novembro de 2014.

Os preços do petróleo subiram após o fracasso das negociações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros 10 aliados que formam a OPEP+.

Na segunda-feira, os membros da OPEP+ adiaram de novo a reunião sobre as quotas de produção, mantendo-se o impasse.

É a terceira vez que a OPEP e os seus aliados, liderados pela Rússia, interrompem as negociações por falta de consenso, já que a reunião tinha sido convocada inicialmente para quinta-feira.

O mercado receia agora que possa haver uma escassez da oferta perante um aumento da procura de petróleo com a recuperação económica.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as maiores descidas eram as do JPMorgan (-1,45%), Dow Inc (-1,30%) e Goldman Sachs (-1,29%).

Nos ganhos, destacavam-se a Apple (0,94%) e a Salesforce (0,92%).

