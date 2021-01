Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,60% para 30.807,62 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 1,18% para 13.704,19 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,31% para 3.852,37 pontos.

A Apple, que apresenta resultados na quarta-feira, registava uma subida de 3,67% e a Microsoft ganhava 1,07%.

À mesma hora, as principais bolsas europeias seguiam no 'vermelho'. Paris baixava 1,58%, Frankfurt perdia 1,35% e Londres recuava 1,01%, no meio de uma preocupação acrescida com a propagação de casos de covid-19 e do receio de novas restrições.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou sem um rumo definido, mas com um novo recorde do índice tecnológico Nasdaq, que somou 0,09% para um nível inédito de 13.543,06 pontos. O Dow Jones perdeu 0,57%.

