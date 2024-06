Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,54% para 38.435,31 pontos, mas o Nasdaq registava uma ligeira variação positiva de 0,05% para 17.676,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,27% para 5.418,75 pontos.

Esta semana, os índices Nasdaq e S&P 500 já fixaram quatro recordes no encerramento.

"O mercado tem estado a todo vapor" nos últimos dias, sublinha Quincy Krosby, da LPL Financial, para quem chegou a hora de um recuo, depois dos ganhos alcançados sobretudo graças a valores tecnológicos e ao entusiasmo em torno a inteligência artificial.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, citado pela AFP, o momento "de fraqueza nos mercados europeus deu (aos investidores norte-americanos) uma desculpa para vender" ações.

À mesma hora as principais bolsas europeias, já na reta final da sessão, registavam quedas acentuadas, com Milão a perder 2,89%, Paris 2,69% e Frankfurt 1,18%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC 40 encaminhava-se para a sua pior queda semanal desde março de 2022, logo após a invasão russa da Ucrânia, o está a ser atribuído à incerteza política, depois dos bons resultados da extrema-direita nas eleições europeias e da convocação de legislativas antecipadas em França.

Em Wall Street, destacavam-se algumas descidas no setor financeiro como as dos bancos Goldman Sachs (-1,06%) e do JPMorgan Chase (-0,63%).

