Wall Street fecha sem rumo na véspera do início da época de resultados trimestrais

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo, com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a fechar com uma perda de 1,39%, para os 23.390,77 pontos, na véspera do início da época de divulgação de resultados trimestrais.

