Esta última decisão, anunciada na quarta-feira e relacionada com a taxa de juro de referência, implicou o terceiro aumento desde março e o maior desde 1994, com o objetivo de combater a inflação.

No encerramento da Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones perdeu 2,42% ou 741,46 pontos e caiu para baixo dos 30.000 pela primeira vez desde janeiro de 2021, até aos 29,921,07. Já o seletivo S&P500 retrocedeu 3,25%, até aos 3.666,77.

O índice composto do mercado Nasdaq foi o que registou a queda de maior impacto e perdeu 453,06 unidades, até 10.646,10, o seu nível mais baixo desde setembro de 2020.

O S&P500 e o Nasdaq caíram ainda mais no mercado bolsista, terminando a sessão aproximadamente a 24% e 34% abaixo dos seus máximos históricos, respetivamente, segundo a estação CNBC.

A inflação e os receios de uma desaceleração do crescimento económico tiveram reflexos no mercado de investimentos.

Todos os setores fecharam no vermelho e as maiores perdas foram para o setor energético (-5,58%), os bens não essenciais (-4,74%) e os tecnológicos (-4,115).

Entre as trinta maiores empresas do Dow Jones, apenas fecharam no verde a Walmart (1,04%), Procter & Gamble (0,61%), Merck&Co (0,31%) e Johnson&Johnson (0,05%); pelo contrário, as maiores perdas atingiram a American Express (-5,96%), Nike (-5,57%), Caterpillar (-5,44%) Chevron (-5,35%) e Salesforce (-5,16%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixou para os 117,58 dólares por barril, e no final da sessão o ouro subia para 1.875 dólares por onça, enquanto o dólar perdia terreno face ao euro, com um câmbio de 1,0546.

