Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones perdeu 0,75%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,28% e o abrangente S&P 500 caiu 0,50%.

"As discussões sobre as sobretaxas criaram à tarde uma nova onda de incerteza" no mercado norte-americano, resumiu Patrick O'Hare, do Briefing.com, à agência France-Presse (AFP).

Todos os três principais índices caíram depois de a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ter anunciado hoje que seriam impostas tarifas a partir deste fim de semana sobre os produtos dos três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, levantando preocupações sobre o comércio internacional.

Donald Trump, que regressou à Casa Branca em 20 de Janeiro, tem feito repetidamente esta ameaça contra os três países que acusa de não combaterem suficientemente o tráfico de fentanil e de impedirem a imigração ilegal para os Estados Unidos.

"O presidente vai impor amanhã [sábado] tarifas de 25% ao México, 25% ao Canadá e 10% à China pelo fentanil ilegal que produzem e permitem que seja distribuído no nosso país", garantiu Leavitt.

A confirmação das tarifas levanta receios de possíveis guerras comerciais entre os Estados Unidos e os seus parceiros comerciais.

Sobretudo porque o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou no dia seguinte à tomada de posse de Donald Trump que o Canadá iria retaliar firme e rapidamente se os Estados Unidos impusessem taxas alfandegárias de 25%.

"Está tudo em cima da mesa e apoio o princípio das taxas alfandegárias equivalentes ao dólar", declarou durante uma conferência de imprensa, especificando que isso "terá um custo para os canadianos".

A confirmação das tarifas pela Casa Branca "foi um gatilho que fez com que os investidores retirassem dinheiro da mesa antes do final da semana", apontou O'Hare.

"Algumas grandes empresas desistiram dos seus ganhos anteriores, o que está a pesar no mercado", observou Patrick O'Hare, apontando como exemplo as gigantes do setor tecnológico norte-americano Nvidia (-2, 98%) e Apple (-1,51%).

"Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão mais elevados em reação ao anúncio das tarifas", acrescentou.

No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do governo dos EUA a dez anos subiu, atingindo 4,54%, em comparação com 4,52% no fecho do dia anterior.

Wall Street tinha aberto a sessão de hoje com uma nota positiva, impulsionada sobretudo pelos resultados recorde da Apple, bem como pelos dados sobre a inflação norte-americana em linha com as expectativas.

Antes de cair juntamente com o resto do mercado, a empresa de Cupertino (Silicon Valley) era procurada depois de ter alcançado receitas e lucros recorde durante a época festiva, apesar das vendas dececionantes do iPhone, tranquilizando os analistas.

