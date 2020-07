Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 0,44%, para os 26.428,32 pontos, e o alargado S&P500 subiu 0,77%, para os 3.271,12.

Mais forte foi a progressão do tecnológico Nasdaq, de 1,49%, para as 10,745,27 unidades, o que o colocou a uma vintena de pontos do recorde estabelecido em 20 de julho.

No conjunto do mês, o Dow Jones ganhou de 2,4%, Nasdaq progrediu 6,8% e o S&P500 avançou 5,5%.

Um dia depois da divulgação de resultados trimestrais acima das expectativas dos investidores, as cotações das ações da Apple e da Facebook dispararam para novos máximos, com valorizações respetivas de 10,47% e 8,17%.

A da Amazon, que duplicou o seu lucro no segundo trimestre, ganhou 3,70%.

Ao contrário, a Alphabet, que é a empresa holding da Google e da YouTube, recuou 3,28%, depois de ter divulgado uma descida do lucro em relação ao mesmo trimestre do ano passado, apesar de, contudo, terem sido de sete mil milhões de dólares.

"O que é bom para estes conglomerados não é necessariamente bom para o resto das empresas", avisou Art Hogan, da National Holdings.

"É tentador confundir o que fazem as GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) com o mercado de maneira geral", acrescentou.

Na realidade, outros nomes importantes da praça bolsista apresentaram um rosto menos radioso quando apresentaram as suas contas do segundo trimestre do ano.

Foi o caso, por exemplo, das petrolíferas Chevron (-2,70%) e ExxonMobil (+0,50%), que perderam milhares de milhões de dólares entre abril e junho. As duas empresas preveem agora reduzir custos nos próximos meses.

Por outro lado, os investidores estiveram a aguardar, em vão, o anúncio de um compromisso entre democratas e republicanos no Congresso sobre um novo pacote de estímulos e ajudas a famílias e empresas.

A ajuda suplementar de 600 dólares por semana paga aos desempregados acabou hoje, mas não foi aprovado qualquer prolongamento ou qualquer adaptação desta medida excecional, nem tal está no horizonte.

Para Art Hogan, "os investidores podem manifestar-se perante a frustração" das expectativas com as negociações entre republicanos e democratas.

"Se a bolsa começar a baixar, poderemos esperar que os atores políticos no Capitólio se mostrem inclinados a colaborar muito mais rapidamente", acrescentou.

