Os resultados de sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average encerrou a perder 0,03%, o alargado S&P500 a recuar 022% e o tecnológico Nasdaq a baixar 0,33%.

"A sessão começou em baixa, depois passou em força para os ganhos, após o que regressou às perdas", sintetizou Sam Stovall, de CFRA, em declarações à AFP.

"Em geral, quando não há informação para fazer mexer os mercados, é um pouco como os surfistas sem ondas: os operadores (...) criam as próprias vagas", acrescentou.

Os investidores terminaram o dia a regressar às palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) proferidas na véspera.

Na altura, no final de uma reunião do comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da instituição, Jerome Powell estimou que a "incerteza" é "hoje extraordinariamente elevada ".

E, desde logo, as novas taxas alfandegárias aplicadas às importações dos EUA já estavam a fazer subir a inflação.

"Uma vez que as discussões sobre as taxas alfandegárias relevam, por enquanto, mais da retórica do que da realidade, é difícil saber exatamente o que vai acontecer à economia e à inflação", analisou Stovall.

"Os investidores (...) esperam mais informação que clarifique a situação sobre as taxas alfandegárias e o impacto -- ou a ausência de impacto -- que vão ter sobre a economia", apontou, em nota analítica, Patrick O'Hare, da Briefing.com.

RN // RBF

Lusa/fim