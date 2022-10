Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,30%, o alargado S&P500 perdeu 0,80% e o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,61%.

Wall Street abriu com avanços tímidos que desapareceram com o ressurgimento da preocupação com as potenciais subidas agressivas de taxa de juro por parte da Reserva Federal dos EUA e o seu impacto na economia.

O mercado de dívida continua a refletir este pessimismo, quanto a uma recessão provocada pela política Monet+arria, e o rendimento da obrigação da dívida federal dos EUA a 10 anos alcançou os 4,239%.

Entre as estatísticas económicas do dia, destacaram-se a queda das vendas da casa em segunda mão em setembro -- 1,5% em termos mensais e 23,8% homólogos --, mas também, ao contrário, a das inscrições semanais no desemprego, que baixaram de 226 mil para 214 mil.

