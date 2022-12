Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,05%, o tecnológico Nasdaq progrediu 2,59% e o alargado S&P500 avançou 1,75%.

"Não há qualquer notícia económica. A recuperação é, de certeza, uma correção das vendas realizadas nos últimos dias", comentou Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank, sublinhando que o fraco volume de transações ampliou o efeito dos movimentos, tanto em um sentido, como no oposto.

Também para Marris Ogg, gestora de investimentos na Tower Bridge Advisors, "o fim do ciclo de vendas pode estar no horizonte"

Em todo o caso, o ano de 2022 "foi claramente difícil para os investidores", comentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

No dia de hoje, e em relação ao conjunto do ano, o Dow Jones está a perder quase nove por cento e o S&P500, que representa melhor o mercado acionista, a desvalorizar 20%. E as perdas ainda são maiores no caso do Nasdaq, que recua quase 35%.

"A má notícia é que 2023 pode ser tumultuoso, pelo menos nos primeiros meses", com a perspetiva de uma recessão da economia dos EUA, acrescentou Hogan.

Com o calendário de divulgação de indicadores económicos calmo durante esta semana, foi divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho que as inscrições semanais para o subsídio de desemprego aumentaram, em nove mil, para 225 mil na semana passada.

Os índices bolsistas responderam em alta, com os investidores a verem nesta deterioração do mercado de trabalho um sinal da eficácia das subidas da taxa de juro de referência feitas pela Reserva Federal.

