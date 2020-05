Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average, subiu 2,17%, para os 24.995,11 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq avançou 0,17%, para as 9.340,22 unidades, e o alargado S&P 500 progrediu 1,23%, para as 2.991,77.

Mas durante a sessão o Dow Jones chegou a passar os 25 mil pontos e o S%P500 os três mil pela primeira vez desde o início de março.

Para Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, os índices beneficiaram de três elementos: "a reabertura progressiva da economia", "a esperança de uma vacina até ao final do ano ou no início do próximo ano" e a "reabertura das instalações da New York Stock Exchange" (NYSE).

A empresa de biotecnologia norte-americana Novavax anunciou na segunda-feira o início de um ensaio clínico de uma vacina contra o novo coronavirus em 130 doentes voluntários, cujos primeiros resultados são esperados para julho.

Por seu lado, o grupo farmacêutico Merck indicou hoje que iniciou uma colaboração com o organismo internacional AIDS Vaccine Initiative (IAVI) para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.

Os investidores continuaram também a ver o levantamento progressivo das restrições impostas, no pico da pandemia, para limitar a sua propagação, simbolizada pela reabertura do célebre espaço da bolsa nova-iorquina

O governador do Estado de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, com uma máscara no rosto, tal como todas as outras pessoas presentes na sala, marcou a ocasião, tocando o relógio, ritual que marca a abertura da sessão.

Por seu lado, os indicadores macroeconómicos do dia foram positivos.

A confiança dos consumidores melhorou ligeiramente em maio, por relação a abril, seguindo o índice do Conference Board, tal como as vendas de casas novas nos EUA voltaram a crescer, apresentando uma ligeira subida, de 0,6%, em abril.

O Dow Jones beneficiou ainda das reações dos investidores às declarações do presidente do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que considerou que a cotação da ação do banco, ao preço atual, era "muito rentável", o que levou o título a fechar com uma valorização de sete por cento.

RN // PNG

Lusa/Fim