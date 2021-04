Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Doe Jones Industrial Average valorizou 0,93%, para os 34.137,31 pontos, tanto quanto o alargado S&P500, que fechou nas 4.173,42 unidades. Mais forte foi o avanço do tecnológico Nasdaq, que subiu 1,19%, para os 13.950,22 pontos.

A descida das cotações no início da semana foi atribuída à realização de ganhos pelos investidores, dada a tendência altista da semana passada, que conduziu inclusive a vários recordes dos índices mais emblemáticos da praça.

Os investidores continuam atentos aos resultados que vão sendo divulgados, por norma de acordo com as expectativas, enquanto observam com preocupação a evolução da pandemia na Ásia e nos mercados emergentes.

"Esperamos que os resultados surpreendam positivamente, mas os riscos são assimétricos. Em contexto de alta, qualquer empresa que não corresponda será realmente castigada", disse o analista Luca Paolini, da Pictet Asset Management.

Entre as 30 integrantes do Dow Jones, subiram mais nitidamente IBM (3,90%), Dow (3,75%), Nike (2,19%) e Caterpillar (2,12%).

Muito do foco dos investidores nas próximas duas semanas vai estar em empresas individuais e nos seus resultados.

Durante esta semana, cerca de 80 membros do S&P500 devem apresentar as suas contas, bem como um terço dos integrantes do Dow Jones.

Em média, os analistas esperam que os lucros trimestrais entre as empresas do índice alargado subam 24%, em termos homólogos, segundo o gabinete FactSet.

"Essas empresas que cumpram ou superem as previsões e se apresentem otimistas para o resto do ano serão compensadas", previu J. J. Kinahan, estratega-mor na TD Ameritrade.

RN // RBF

Lusa/fim