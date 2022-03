Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,23%, para os 34.480,76 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 1,33%, para as 13.614,78 unidades, e o alargado S&P500 valorizou 1,23%, para as 4.411,67.

Depois desta sessão, que foi a quarta consecutiva em alta, o Dow Jones regressou ao nível de há um mês, tal como o S&P500, isto é, antes da invasão russa da Ucrânia.

Depois de começarem o dia em perda, com a realização de ganhos e as inquietações quanto às declarações dos EUA e da Federação Russa sobre a situação na Ucrânia, os índices começaram a recuperar e acabaram claramente em alta.

"A Fed talvez se tenha mostrado mais agressiva do que esperado, mas não o suficiente para fazer desviar os mercados da sua trajetória", considerou Ross Mayfield, analista na Baird.

Além da subida da sua taxa de juro de referência, em um quarto de ponto percentual, a Fed tambèm assinalou que uma maioria forte dos seus membros esperavam sete subida em 2022, o que surpreendeu os economistas.

Para Juan Manuel Herrera, de Scotiabank, as afirmações otimistas do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a economia dos EUA "agradaram aos investidores, em particular no mercado acionista, mas também no cambial, em atmosfera mais favorável ao risco".

Para Mayfield, "a economia norte-americana está muito sólida". Mesmo considerando a incerteza sobre a Ucrânia e a subida dos preços das matérias-primas, "com seis ou sete subidas, os investidores continuam relativamente acomodados" no plano monetário, acrescentou.

Mesmo depois desta série esperada de subidas, "as taxas de juro reais continuarão negativas", comentou, na rede social Twitter, Lloyd Blankfein, que dirigiu o banco Goldman Sachs entre 2006 e 2018, continuando a ser o presidente sénior da instituição financeira.

Uma taxa de juro situada entre 1,75% e dois por cento, como esperado no final de 2022, continuaria inferior ao nível atual da inflação.

"A política monetária da Fed empurra menos as costas dos mercados acionistas, mas também não é um vento frontal", considerou.

O índice VIX, que mede a volatilidade do mercado, caiu para o seu nível mais baixo desde há um mês, sinal de um redução da crispação no mercado, mesmo que nada esteja resolvido na Ucrânia, onde prossegue a invasão russa.

