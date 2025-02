Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Indistrial Average ganhou 0,30%, o tecnológico Nasdaq valorizou 1,35% e o alargado S&P500 subiu 0,72%.

"Os investidores estão aliviados", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers, em declarações à AFP.

A praça bolsista começou por receber bem a notícia da suspensão temporária da aplicação daquelas taxas (25%) às importações vindas do Canadá e México, decidida na noite de segunda-feira por Donald Trump, uma reviravolta de última hora, depois de ter recebido garantias de reforço da segurança nas fronteiras comuns.

Ao contrário, os EUA agravaram em 10 pontos percentuais as taxas alfandegárias incidentes sobre produtos importados da China.

Poucos minutos depois, Pequim anunciava a imposição, a partir de 10 de fevereiro, de taxas alfandegárias de 10% sobre o petróleo e outros bens importados dos EUA.

Pequim "ripostou de facto", mas "as represálias foram consideradas como muito moderadas" pelos investidores, disse Sosnick.

Depois de ter sido fortemente afetado pelo receio de tensões comerciais, "o mercado recuperou (...) para o nível em que estava no final da semana", acrescentou, mas apontando para a existência de "uma incerteza residual" em Wall Street.

Na frente dos indicadores, o relatório JOLTS do Departamento do Trabalho evidenciou uma baixa das ofertas de emprego em dezembro, acima do esperado.

"Estes números (...) não mexeram com os investidores", apontou Sosnick.

