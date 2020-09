No final da última sessão do mês em Wall Street, o Dow Jones terminou em terreno positivo por causa das cotações da American Express (2,60%), UnitedHealth (2,48%), Amgen (2,36%) e Goldman Sachs (2,09%).

Já o abrangente Standard & Poor's 500 (S&P 500) subiu 0,83% e o índice Nasdaq, que agrega as tecnológicas, progrediu 0,74%.

No conjunto do mês, o Dow Jones baixou 2,3%, o S&P 500 3,9% e o Nasdaq 5,2% em relação ao mês anterior, reflexo da volatilidade do mercado, preocupado com a progressão da pandemia e com as eleições presidenciais norte-americanas, em 03 de novembro, e expectante com um pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos.

AFE // JLG

Lusa/Fim