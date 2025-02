Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,19% para 44.384,27 pontos e o Nasdaq perdia 0,26% para 19.662,19 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,21% para 6.053,75 pontos.

No índice Dow Jones, a Coca-Cola liderava os ganhos com uma subida de 4,03%, após ter apresentado resultados pouco antes da abertura do mercado, com lucros de 10.631 milhões de dólares em 2024.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, vai ser ouvido hoje numa comissão do Senado para apresentar o relatório semestral de política monetária do banco central e na quarta-feira estará na Câmara dos Representantes.

O mercado aguarda possíveis declarações de Powell sobre as primeiras medidas adotadas pela nova administração norte-americana liderada por Donald Trump.

Nos próximos dois dias são esperados novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos.

EO // EA

Lusa/fim