Lisboa, 17 jun 2025 (Lusa) -- A época de exames nacionais começa hoje com mais de 160 mil alunos do 11.º e 12.º anos inscritos para realizarem até ao final do mês as provas que permitem concluir o ensino secundário e concorrer ao superior.

Escolas de todo o país estão preparadas para receber os 81.005 alunos do 12.º ano inscritos para o exame de Português, que começa hoje às 09:30 e marca o arranque da 1.º fase das provas finais nacionais do secundário de 2025.

Este é um dos anos com mais inscritos na 1.º fase dos exames nacionais: São 160.680 alunos, mas apenas 55% dizem ser candidatos ao ensino superior.

Independente de quererem ou não prosseguir os estudos, o exame de Português do 12.º ano voltou a ser obrigatório para a conclusão do secundário, depois de um interregno provocado pela pandemia de covid-19.

Já às 14:00, será a vez de os estudantes do 11.º ano que se inscreveram realizarem os exames de Espanhol, Alemão, Italiano e Mandarim.

Até ao final do mês, os alunos deverão fazer mais de 341 mil provas do 11.º e 12.º anos, segundo dados do Júri Nacional de Exames.

Biologia e Geologia é a segunda disciplina com mais inscritos: Na sexta-feira, 20 de junho, são esperados quase 42 mil alunos para esta prova do 11º ano.

Na semana seguinte, destacam-se os exames de Física e Química (39.507 inscritos para a prova que se realiza a 26 de junho) e Matemática (38.733 inscritos), que se realiza a 30 de junho e marca o fim desta 1.º fase de exames.

Os dados divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação mostram que o principal motivo que levou os alunos a inscreverem-se para os exames foi ter de realizar "pelo menos um exame para aprovação" da disciplina (79%).

Os resultados da 1.º fase dos exames nacionais serão conhecidos a 15 de Julho, seguindo-se a 2.º fase, entre os dias 18 e 24 de julho.

A 2.ª fase dos exames destina-se aos alunos que não obtiveram aprovação na 1.ª fase, que querem tentar melhorar a nota ou que pretendam melhorar a classificação final em alguma disciplina.

Os alunos têm depois uma semana para se candidatar à 1.º fase do ensino superior -- de 21 a 28 de julho -- e os resultados são conhecidos quase um mês depois, a 24 de agosto.

As informações sobre o calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior estão disponíveis no 'site' da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Apesar de todas os exames nacionais do ensino secundário começarem às 09:30 ou às 14:00, os serviços do ministério recomendam que os alunos estejam nas escolas, pelo menos, meia hora antes da prova.

Os alunos têm de ter o cartão de cidadão ou outro documento de identificação. O uso de telemóveis ou computadores ou relógios com sistema de comunicação remoto são proibidos.

A maioria dos exames tem a duração de 120 minutos, à exceção dos de Matemática, Geometria Descritiva e Desenho, que duram mais 30 minutos (150 minutos).

