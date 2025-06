No Hard Rock Stadium, o uruguaio Miguel Merentiel, aos 21 minutos, e Rodrigo Battaglia, aos 27, deram dois golos de vantagem ao Boca, com os 'encarnados' a empatarem pelos argentinos Ángel Di María, aos 45+3, de penálti, e Nicolás Otamendi, aos 84.

O 'onze' de Bruno Lage chegou ao empate reduzido a 10 unidades, por expulsão do italiano Belotti, aos 72 minutos, mas os argentinos também acabaram reduzidos a 10, após o vermelho direto mostrado a Jorge Figal.

As duas equipas ficaram, assim, com um ponto cada, no segundo lugar do agrupamento, liderado com três pelo Bayern Munique, que no primeiro embate do agrupamento goleou por 10-0 os neozelandês do Auckland City, adversários na sexta-feira do Benfica.

