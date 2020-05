Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 1,94% para 22.799,97 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 1,56% para 8.722,08 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,41% para 2.780,24 pontos.

As perdas na bolsa nova-iorquina seguiram-se à divulgação de dados que indicam que os Estados Unidos registaram mais de 2,98 milhões novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, com os efeitos da pandemia de covid-19 a continuarem no mercado laboral, segundo o Departamento do Trabalho.

No total, desde que a economia parou quase por completo a partir de meados de março, devido às medidas de confinamento para travar a pandemia de covid-19 no país, perto de 36,5 milhões de pessoas ficaram no desemprego.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em baixa depois de o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ter alertado que os danos causados pelo novo coronavírus podem ter um impacto duradouro na economia norte-americana. O Dow Jones perdeu 2,17% e o Nasdaq 1,55%.

