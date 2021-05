Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,60% para 34.064,76 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 1,46% para 13.192,54 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,84% e estava em 4.116,91 pontos.

O índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,8% em abril nos Estados Unidos, com a inflação a acelerar para 4,2% em relação ao mesmo mês de 2020, indicou hoje o Departamento do Trabalho. A subida foi a maior desde 2008.

As previsões dos analistas apontavam para uma subida de 0,2% em abril face ao mês anterior, em vez dos 0,8% verificados.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as descidas da Walmart (-1,53%), Apple (-1,44%), Salesforce (-1,38%) e Microsoft (-1,30%).

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 1,668% em reação aos dados e o dólar perdia terreno face ao euro.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque tinha encerrado em baixa, com o Dow Jones a perder 1,36%, na sua pior sessão desde finais de fevereiro e o Nasdaq a ceder 0,09%.

