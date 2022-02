Às 15:05 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones descia 0,05% para 35.750,96 pontos e o Nasdaq recuava 0,27% para 14.453,22 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,51% e estava em 4.562,33 pontos.

Pouco antes da abertura de Wall Street foi anunciado que a taxa de inflação nos Estados Unidos disparou para 7,5% em janeiro, quando em dezembro tinha ficado em 7%.

Esta foi a maior subida desde fevereiro de 1982 e ficou acima das previsões dos analistas, que apontavam para um aumento dos preços de 7,3%.

No mercado de dívida, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2% pela primeira vez desde 2019, na expectativa de que a Reserva Federal endureça a sua política monetária em breve.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Microsoft (-2,13%), Salesforce (-2,08%) e Home Depot (-1,91%).

Do lado positivo, a Walt Disney avançava 5,53% após ter divulgado resultados trimestrais acima do esperado.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 90,15 dólares e o dólar ganhava terreno face ao euro, com um câmbio de 1,1403.

EO // CSJ

Lusa/fim