Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,61% para 28.479,77 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,31% para 11.732,14 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,07% e estava em 3.505,56 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou com novos máximos do Nasdaq e do S&P500, com o Dow Jones Industrial Average a recuperar o nível do início do ano, graças à Reserva Federal (Fed) e a empresas emblemáticas do setor da tecnologia.

Os resultados definitivos da sessão indicaram que o tecnológico Nasdaq ganhou 0,60%, para os 11.695,63 pontos, e o alargado S&P500 progrediu 0,76%, para as 3.507,95 unidades.

Por seu lado, o índice seletivo Dow Jones valorizou 0,57%, para os 28.653,52 pontos, fechando acima do seu nível do fim de 2019.

Na Ásia, os mercados principais fecharam hoje em alta: Tóquio a subir 1,12%, Hong Kong 0,39% e Xangai 0,15%.

