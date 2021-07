Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre refere que no primeiro semestre "a empresa registou um resultado operacional positivo de 1,8 milhões de euros e o resultado líquido situou-se negativo em 496 mil euros".

Nos primeiros seis meses do ano, a Vista Alegre obteve um volume de negócios de 49,6 milhões de euros, um aumento de 16% em termos homólogos, "suportado principalmente no crescimento das vendas nos segmentos de porcelana e da faiança".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 8,1 milhões de euros, o que "representa uma melhoria de 99%" face ao valor atingido em igual período de 2020.

No segundo trimestre deste ano, "a atividade económica em Portugal e no resto do mundo começa a recuperar lentamente da crise afetada pela propagação do vírus SARS-CoV-2 e pelas medidas de contenção da pandemia verificadas no início do ano" e as "diferentes medidas encetadas pela administração com o objetivo de mitigar o efeito negativo da pandemia estão a surtir um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com visível reflexo nos seus resultados", refere o grupo, em comunicado.

"O volume de negócios do grupo Vista Alegre, tem vindo consecutiva e sustentadamente a subir mês após mês, atingindo em junho" último o valor de 12,7 milhões de euros, "um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 38,4% (+3,5 milhões de euros)".

