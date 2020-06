Segundo um comunicado divulgado por este organismo, os viajantes passam a ser obrigados a apresentar um atestado que comprove que não contraíram infeção pelo novo coronavírus.

São Tomé e Príncipe passou hoje para situação de calamidade pública, após 90 dias em estado de emergência, prevendo três fases de alívio das medidas de contenção para prevenir a propagação da covid-19 no arquipélago.

Na primeira fase, até dia 30 deste mês, será reaberto o espaço aéreo apenas para voos comerciais excecionais de repatriamento, exclusivo para passageiros nacionais ou cidadãos estrangeiros residentes em São Tomé e Príncipe.

O diretor da Empresa Nacional de Segurança e Navegação Aérea (ENASA) disse hoje à Lusa que no final desta semana será realizado um voo da STP Airways, entre Lisboa e São Tomé, transportando "materiais e passageiros".

"Será um voo meio humanitário e meio comercial que vai transportar sobretudo os passageiros prioritários com problemas de saúde", disse Gaudêncio Costa.

Num comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, a embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa refere que os passageiros que embarquem neste voo poderão realizar o teste à covid-19 no Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, em Lisboa, com o qual as autoridades são-tomenses celebraram "um acordo de colaboração". O custo do teste é de 87,95 euros.

Segundo a embaixada, o voo parte de Lisboa às 00:00 de sexta-feira, dia 19, e regressa de São Tomé no dia seguinte, prevendo-se a chegada a Portugal às 14:05.

Na segunda fase do desconfinamento, entre 01 e 15 de julho, será reaberto o espaço aéreo e autorizados voos comerciais provenientes dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), respeitando as regras gerais e os regulamentos internacionais.

Na terceira fase deste processo, entre 16 e 31 de julho, o Governo estabelece o retorno às ligações aéreas entre as duas ilhas - de São Tomé e do Príncipe - e do transporte dos passageiros por barco e alargará a autorização dos voos comerciais provenientes de todos os países.

O país regista até ao momento 671 casos e 12 mortos devido à covid-19.

MYB/JH // JH

Lusa/fim