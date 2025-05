Até ao final de abril, foram matriculados 3.640.211 veículos pela primeira vez na UE, menos cerca de 42 mil que no mesmo período do ano passado, segundo dados hoje divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Ainda assim, apenas no mês de abril, as vendas ultrapassaram as do mesmo mês do ano passado em 1,3%, tendo sido matriculadas 913.716 viaturas.

Segundo a ACEA, em comunicado, esta melhoria "mostra sinais de recuperação, apesar do atual ambiente económico de imprevisibilidade global".

As vendas em abril foram mistas nos quatro principais mercados europeus, mostrando sinais positivos em Espanha (7,1%) e Itália (2,7%) e negativos em França (-5,6%) e Alemanha (-0,2%).

Os automóveis elétricos continuam a conquistar o mercado europeu (+26,4% em termos anuais), representando 15,3% das vendas em abril, de acordo com a ACEA.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, as vendas dos veículos híbridos e elétricos cresceram 20,8%, para 1.285.486, destacando-se os crescimentos em França (44,9%), Espanha (35,%), Itália (15%) e Alemanha (11%).

Por marcas, e neste segmento, destaca-se a quebra, para metade, das vendas da Tesla, enquanto os construtores automóveis chineses registaram ganhos.

A quota de mercado da Tesla caiu para 1,1% nos primeiros quatro meses de 2025, com 41.677 veículos vendidos, contra 77.314 no mesmo período do ano passado.

Líder nas vendas de carros elétricos até 2024, a Tesla foi ultrapassada em abril nesta categoria na Europa por um total de dez marcas, incluindo Volkswagen (que está a recuperar o atraso nos carros elétricos), BMW, Renault e a chinesa BYD, de acordo com a Jato Dynamics, empresa que faz análise ao setor.

Entre as motorizações a combustão, a venda de automóveis a gasolina caiu 20,6%, tendo caído em todos os principais mercados, destacando-se os recuos de 35,2% em França, de 26,6% na Alemanha, de 14,4% em Itália e de 12,7% em Espanha.

Com 1.041,176 matrículas, a quota novos carros a gasolina caiu sete pontos percentuais face há um ano, para 28,6%.

Também no gasóleo houve uma quebra de 26,4%, para uma quota de 9,6% em abril.

Face ao mesmo mês do ano passado, houve uma diminuição de 20,6% para os veículos a gasolina e de 24,4% nos veículos a gasóleo.

JO (CAD) // MSF

Lusa/Fim