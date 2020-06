A entrega do material está prevista ao abrigo "do memorando de entendimento que a Vale assinou com o Governo, em abril, e que prevê ajuda no valor total de 2 milhões de dólares (1,8 milhão de euros", lê-se na nota.

O memorando prevê a doação de diverso material hospitalar para prevenção e proteção individual dos profissionais de saúde, incluindo 80 mil máscaras, que deverão ser distribuídas pelo país.