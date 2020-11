As obras em Moatize, província de Tete (interior centro) vão durar até março e contam com 1.300 trabalhadores temporários, na maioria moçambicanos, mas também oriundos de países como o Brasil e África do Sul, anunciou a empresa em comunicado.

O objetivo é que o complexo mineiro tenha uma capacidade instalada de produção de 15 milhões de toneladas de carvão por ano a partir de 2021.