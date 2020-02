Um guineense entre os 11 mortos em desabamento de mina no Norte de Moçambique O Ministério da Energia e Recursos Minerais (Mireme) de Moçambique confirmou hoje a morte de 11 garimpeiros, devido a um desabamento numa mina de rubis no Norte do país, adiantando que entre as vítimas está um cidadão da Guiné-Bissau. economia Lusa economia/um-guineense-entre-os-11-mortos-em_5e3c72eaf000f412c3ae0fa4





As mortes já tinham sido anunciadas pela Montepuez Rubi Mining (MRM), a empresa concessionária da mina onde ocorreu o desabamento.

"Morreram 11 pessoas em três momentos diferentes. A primeira morte aconteceu no dia 04 [deste mês], quando uma parede de uma área de extração ilegal ruiu e caiu sobre a vítima, na noite do dia 04 para 05 morreram mais duas pessoas na mesma área e de ontem [quarta-feira] para hoje morreram oito pessoas", disse o inspetor-geral do Mireme, Obete Matine.