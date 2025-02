Kathleen Sgamma, presidente do grupo de comércio da indústria petrolífera Western Energy Alliance, com sede no Colorado, foi nomeada diretora do Bureau of Land Management, um cargo com grande influência sobre as terras utilizadas para produção de energia, pastoreio, recreação e outros fins.

Licenciada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sgamma tem sido uma das principais vozes a favor da indústria dos combustíveis fósseis, apelando para menos restrições à perfuração em terras públicas, que produzem cerca de 10% do petróleo e do gás dos Estados Unidos.

Se for confirmada pelo Senado, será uma das principais artífices da agenda "drill, baby, drill" ("perfurem à vontade") de Trump, a par do secretário do Interior, Doug Burgum, que lidera o recém-formado Conselho Nacional de Energia que Trump diz que vai consagrar o "domínio energético" norte-americano em todo o mundo.

Trump prometeu aumentar a perfuração de petróleo e gás nos Estados Unidos e afastar-se da preocupação do seu antecessor, o democrata Joe Biden, com as alterações climáticas.

O ex-secretário do Interior David Bernhardt transferiu a sede do departamento de terras para o Colorado durante o primeiro mandato de Trump, levando a um aumento do número de demissões de funcionários. O departamento passou quatro anos sob a Presidência de Trump sem um diretor confirmado.

A sede da agência com 10.000 funcionários foi transferida de novo para Washington durante a Presidência Biden, que instalou a conservacionista do Estado de Montana Traci Stone-Manning na direção, para liderar os esforços do seu Governo para travar a produção de petróleo e gás em nome do combate às mudanças climáticas.

Kathleen Sgamma será encarregada de reverter essas políticas, pondo em prática uma série de ordens emitidas na semana passada por Burgum como parte do plano de Trump para expandir drasticamente a produção de combustíveis fósseis.

Burgum ordenou a revisão de muitas das iniciativas de Stone-Manning, incluindo menos vendas de petróleo e gás, o fim daas concessões de carvão, uma maior ênfase na conservação da natureza.

O secretário do Interior do Governo Trump também ordenou aos funcionários federais que revejam e considerem a possibilidade de redesenhar os limites dos monumentos nacionais criados durante o mandato presidencial de Biden e de outros Presidentes para proteger paisagens únicas e recursos culturais.

Nas redes sociais, Kathleen Sgamma declarou-se honrada com a nomeação para o cargo e afirmou respeitar muito o trabalho da agência para equilibrar os usos múltiplos de terras públicas - incluindo energia, recreação, pastagem e mineração - com a administração da terra.

"Estou ansiosa por liderar uma agência que é fundamental para a agenda de libertação da energia norte-americana, ao mesmo tempo protegendo o ambiente", escreveu a responsável na plataforma digital LinkedIn.

Mas os ambientalistas alertaram para o facto de Sgamma poder privilegiar os interesses empresariais em detrimento da proteção dos terrenos públicos.

"Kathleen Sgamma será um desastre absoluto para as nossas terras públicas", disse Taylor McKinnon, do Centro para a Diversidade Biológica, acrescentando que Sgamma tem "um desdém de tirar o fôlego por leis ambientais, espécies ameaçadas, recreação ou qualquer coisa que não seja o lucro da indústria".

O governador do Wyoming, Mark Gordon, disse que a nomeação de Sgamma foi uma "excelente escolha".

"Eu sei que ela é muito qualificada e experiente quando se trata do Wyoming, do Ocidente e do uso múltiplo de terras públicas", afirmou Gordon, um republicano, num comunicado.

Trump nomeou Brian Nesvik para dirigir o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, que também está sob a alçada do Departamento do Interior e ajuda a recuperar espécies ameaçadas e a proteger os respetivos habitats.

Até ao ano passado, Nesvik liderou o Departamento de Caça e Pesca do Wyoming, onde fez pressão para remover a proteção federal aos ursos pardos. Isso abriria a porta à caça pública pela primeira vez em décadas, depois de os animais terem recuperado da quase extinção no século passado nas Montanhas Rochosas do norte dos Estados Unidos.

Nos seus últimos dias, o Governo Biden estendeu as proteções a mais de 2.000 ursos pardos nos Parques Nacionais de Yellowstone e Glacier e arredores, uma medida criticada por responsáveis republicanos dos Estados de Wyoming, Idaho e Montana.

