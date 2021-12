Aliu Baldé, do jornal No Pintcha, venceu na categoria de imprensa com a reportagem "Pessoal Menor com Atraso de Salário nas Escolas Públicas".

Filomena Alfredo Sami, da Rádio Difusão Nacional, foi galardoada na categoria de jornalismo radiofónico com a reportagem "Práticas Nefastas de Incesto".

Na categoria de jornalismo televisivo o prémio foi atribuído a Darcício Barbosa, pela reportagem "Direitos Humanos e Justiça em Djobel".

O prémio, que vai na sua oitava edição, visa "reforçar o papel dos jornalistas enquanto agentes de mudança de mentalidades na sociedade guineense, estimulando a construção de uma cultura de participação democrática e cívica, com vista à promoção e à defesa dos direitos humanos", refere, em nota, a Casa dos Direitos.

O prémio, financiado pela cooperação portuguesa e a União Europeia, é da iniciativa do Observatório dos Direitos, plataforma de monitorização dos direitos humanos, que inclui a Liga Guineense dos Direitos Humanos, em parceria com a Associação para a Cooperação entre os Povos e o Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento.

