Quase 213 milhões de operações (consultas, compras, pagamentos, levantamentos e transferências) foram realizadas neste período, um aumento de 9,7% face ao mês de julho, segundo o Relatório Sintético Mensal de agosto 2024 da EMIS - Empresa Interbancária de Serviços em Angola -- consultado hoje pela Lusa.

O canal Multicaixa Express dominou as transferências de dinheiro no mercado bancário eletrónico, com um total de 1,17 biliões de kwanzas (1,1 mil milhões de euros) em agosto, um crescimento de 7,3% em relação ao mês anterior.

Num universo de cinco canais existentes, o Multicaixa Express teve uma contribuição de 35,6% do volume total transacionado pela rede da EMIS em agosto.

A nível do Caixa Automático (ATM) foram processados 1,14 biliões de kwanzas (1,1 mil milhões de euros), correspondendo a uma contribuição global de 34,7%, seguido das transações pelo canal TPA (Terminal de Pagamento Automático) com 789 mil milhões de kwanzas (779 milhões de euros), com uma participação de 24%.

O Internet Banking com 174 mil milhões de kwanzas (169 milhões de euros) e o Movimento na Gateway de Pagamentos Online (GPO) com 5 mil milhões de kwanzas foram os canais menos utilizados neste período.

Segundo a EMIS, estavam contabilizados, em agosto, 6,7 milhões de cartões multicaixa ativos, 3.819 caixas automáticos ativos, com um total de 2.269 só em Luanda, capital angolana.

