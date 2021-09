"A LAM transportou em agosto de 2021 um total de 32.628 passageiros" quando "em igual período de 2020 transportou 20.652", lê-se em comunicado.

As rotas que mais ocupação registaram foram as que ligam Maputo e Nampula (a província mais populosa do país), com 6.832 passageiros, e Maputo-Beira, com 6.503.

Moçambique regista em relação a 2020 um maior alívio das restrições relacionadas com a covid-19 e diversos indicadores económicos têm apontado no sentido da retoma.

O país regista um decréscimo de todos os indicadores epidemiológicos após o pico da terceira vaga de infeções, em julho.

Moçambique tem um total de 1.912 mortes por covid-19 e 150.572 casos, dos quais 97% recuperados e 33 internados.

A LAM anunciou também hoje que o seu índice de pontualidade "foi de 88% num universo de 688 partidas, significando um crescimento de um ponto percentual em relação ao mês de agosto de 2020, em que pontualidade registada foi de 87% para um total de 395 partidas".

LFO // VM

Lusa/Fim