Segundo o Inventário Anual de Estabelecimento Hoteleiros divulgado hoje pelo INE de Cabo Verde, esses estabelecimentos empregavam diretamente 1.577 trabalhadores no final de 2020 (após um máximo de 9.417 em 2018), registo que assim subiu fortemente (432,7%) no final do ano passado, devido à reabertura progressiva das unidades de alojamento, após as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

"A ilha do Sal continua a ser a ilha com maioria do pessoal empregado nos estabelecimentos de alojamento turístico. Cerca de 59 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha; em seguida aparecem as ilhas de Boa Vista com 16%, Santiago 10% e São Vicente com 8%", lê-se no documento.

No final de 2021, segundo o mesmo inventário, Cabo Verde contava com 292 estabelecimentos de alojamento hoteleiro, número que compara com os 124 no ano anterior e os 284 em 2019.

O número de camas disponíveis também voltou a crescer, para 24.156, quando em 2020 eram 4.094 e em 2019 um total 21.059.

"Considerando a tipologia dos estabelecimentos hoteleiros, as residenciais passaram a ser os estabelecimentos com maior peso, representando cerca de 35% do total, ficando os hotéis e as pensões em segundo e terceiro lugares com 23% e 22%, respetivamente", refere o relatório.

A ilha de Santo Antão possuía no final do ano passado 69 estabelecimentos de alojamento turístico (23,6% do total), seguindo-se as ilhas de Santiago, com 65, São Vicente, com 56, Sal, com 32, e Fogo, com 25.

Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do PIB do arquipélago - desde março de 2020, devido às restrições impostas para controlar a pandemia de covid-19.

O país registou em 2020 uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, e um crescimento económico de 7% em 2021, impulsionado pela retoma da procura turística no quarto trimestre.

De acordo com o anterior relatório da Movimentação de Hóspedes no país em 2021, a hotelaria cabo-verdiana contabilizou em todo o ano passado 169.068 hóspedes, contra os 207.125 em 2020, em ambos os casos longe do recorde de mais de 819 mil turistas em 2019.

