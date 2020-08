"O Conselho de Ministros aprovou o Plano de Recuperação Económica, que apresenta o conjunto de medidas com vista à recuperação da economia no pós-covid-19, dividido por áreas e setores prioritários de intervenção, que são a agricultura, o turismo, a habitação, o capital humano (educação, saúde e proteção social) e a reforma institucional", refere um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros timorense.

Segundo o documento, o plano foi proposto pela Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica, organismo que iniciou funções em 18 de junho para "recomendar ao Conselho de Ministros as medidas a aprovar e as ações a executar para a recuperação da economia nacional".

A comissão está ainda mandatada para definir "as prioridades claras de investimento e garantindo o maior consenso possível da sociedade em torno das principais áreas de investimento".

Desde março, quando detetou o primeiro caso de covid-19 no seu território, Timor-Leste contabilizou 25 casos de infeção pelo novo coronavírus, não registando qualquer morte.

Na nota da Presidência do Conselho de Ministros é também indicado que foi aprovado um projeto de decreto-lei que cria um subsídio para "as pessoas que realizaram atividades jornalísticas junto da Sala de Situação, do Centro Integrado de Gestão de Crises, durante a vigência do estado de emergência", decretado em 27 de março e que se prolongou por dois meses.

"Estes profissionais desempenharam as suas funções de forma exemplar, contribuindo decisivamente para a difusão de informação credível sobre a prevenção e controlo da doença em território nacional, mitigando o receio da população e prevenindo o pânico generalizado, o que ultrapassou o simples dever profissional, servindo manifestamente um superior interesse público na rápida transmissão de informação", sublinhou o Conselho de Ministros timorense.

Junto do Conselho de Ministros, a vice-primeira-ministra e ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, apresentou os resultados dos pagamentos e da monitorização do apoio monetário atribuído aos agregados familiares no âmbito da pandemia da covid-19.

O apoio beneficiou "mais de 305 mil agregados familiares, dos 12 municípios e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), num montante superior a 61 milhões de dólares americanos [52 milhões de euros]", revelou.

Na reunião, foram ainda aprovadas as regras para a edição eletrónica do Jornal da República por parte da Imprensa Nacional de Timor-Leste.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

