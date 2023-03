"Acolhemos com satisfação os anúncios feitos hoje pelas autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira", indicaram Yellen e Powell num comunicado conjunto.

A ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, afirmou que o governo federal vai dar uma garantia de 9.000 milhões de francos suíços para reduzir os riscos em que incorre o banco UBS ao adquirir o Credit Suisse, que tem atravessado dificuldades.

Karin Keller-Sutter declarou também que uma falência do Credit Suisse poderia provocar "danos económicos irreparáveis", não só para a Suíça, mas para a banca no resto do mundo.

Yellen e Powell reiteraram no comunicado divulgado hoje que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido.

"As posições de capital e liquidez do sistema bancário norte-americano são sólidas e o sistema financeiro norte-americano é resistente", disseram o presidente do banco central norte-americano e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos.

