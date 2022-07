Já a diminuição das rendas de casa, dos preços dos serviços de telecomunicações e da carne de porco atenuaram parte do aumento do índice de preços no consumidor, indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em comunicado.

Em junho, o índice de preços no consumidor geral subiu 0,21% comparativamente ao mês anterior, de acordo com a DSEC.

Em maio, a taxa de inflação homóloga em Macau era de 1,1%.

