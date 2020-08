A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) informou que a subida do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) geral médio deveu-se, sobretudo, aos preços da educação (+5,22%), dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+4,82%) e da saúde (+4,6%), em comparação com o período anterior, entre agosto de 2018 e julho do ano passado.

Em julho, o IPC subiu 0,27% em relação ao mesmo mês de 2019, impulsionado principalmente pelo aumento "dos preços: das refeições adquiridas fora de casa; das consultas externas, dos serviços de cabeleireiro e belez e da carne de porco fresca, bem como pelo aumento das rendas de casa", referiu a DSEC, em comunicado.

