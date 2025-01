Os dados constam da folha de informação rápida do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a população desempregada com 15 ou mais anos, foi estimada em 5, 4 milhões de pessoas, com a taxa de desemprego a registar um aumento de 0,2% na faixa etária dos 15 aos 24 anos (de 56,4% para 56,6%) e uma redução de 4,5% na população com 15 ou mais anos (de 32,3% para 30,8%).

No terceiro trimestre de 2024, no universo da população em idade ativa (pessoas com 15 ou mais anos de idade), 12.315.283 pessoas declararam que trabalharam no período de referência, num trabalho por conta de outrém, conta própria ou num negócio familiar.

Outras 5.482.128 pessoas (população desempregada), não tinham trabalho remunerado nem qualquer outro e estavam disponíveis para trabalhar no período de referência ou nos 15 dias seguintes.

Em Angola, 45% da população tem menos de 14 anos, 53% entre 15 e 64 anos e 3% mais de 65 anos. A média de idade é de 16,3 anos.

A taxa de emprego foi estimada em 62,0% (35,6% para os jovens entre 15 e 24 anos), sendo superior na área rural e entre a população masculina.

Cerca de 46,3% da população empregada exerce a sua atividade principal na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca seguido do comércio a grosso e a retalho com 23,1%.

Em Angola, a taxa de desemprego é uma percentagem estimada com base nas pessoas que não têm emprego formal ou informal, mas declaram estar disponíveis para trabalhar.

