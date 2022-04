A informação foi partilhada através das redes sociais da transportadora angolana, depois de, na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Téte António, ter anunciado que estaria para breve o anúncio da abertura dos voos.

A empresa tinha revelado no início do mês a abertura da nova rota internacional, em 27 de junho, em parceria com a Ibéria, sem indicar a frequência.

Na mesma nota, a TAAG informa também que já está disponível a venda de bilhetes para a província angolana do Uíje, cujos voos vão começar a ser operados a partir de 02 de maio.

Foi também reforçada este mês a frequência dos voos para a África do Sul e Namíbia, com a TAAG a voar também ao sábado para a Cidade do Cabo, ao domingo para Joanesburgo e à quarta-feira para Windhoek.

RCR // LFS

Lusa/fim