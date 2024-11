Em comunicado, a Stellantis explicou que cada associação humanitária de bombeiros, nomeadamente Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Viseu, "irá receber uma doação que lhe permitirá dotar-se de mais ambulâncias ou viaturas de combate a incêndios".

"Com esta doação, inserida no pilar 'Care' da Stellantis, de apoiar as comunidades onde se insere, a empresa expressa a sua solidariedade às pessoas que foram afetadas por este flagelo e reforça a sua admiração por toda a comunidade que se uniu para combater os incêndios e apoiar os necessitados", frisou.

A Stellantis recordou que, entre 15 e 20 de setembro, as chamas devastaram 135 mil hectares em Portugal Continental, nas regiões norte e centro, e provocaram nove mortes e 175 feridos.

"A região mais afetada em área consumida pelas chamas - superior a 52 mil hectares - foi a de Viseu Dão Lafões, onde pertencem estas corporações", acrescentou.

A Stellantis, um dos principais fabricantes mundiais de automóveis, tem no seu portefólio marcas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.

A empresa encontra-se a executar o seu 'Dare Forward 2030', um plano estratégico que pretende abrir caminho para alcançar a meta de se tornar uma empresa de tecnologia de mobilidade carbono Net Zero até 2038.

AMF // JEF

Lusa/Fim