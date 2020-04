"A previsão do Governo aponta para uma queda de 1,2% do PIB este ano, estendendo a recessão pelo quinto ano consecutivo, mas nós antevemos uma recessão mais profunda em desenvolvimento, e atualizámos a nossa previsão para mostrar uma queda do PIB de 2,8% este ano e de 0,8% em 2021", lê-se na análise mensal das economias africanas.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do banco sul-africano Standard Bank lembram que "o forte declínio nos preços do petróleo forçou o Governo a propor uma revisão para o Orçamento deste ano, assumindo uma queda no preço de 55 para 35 dólares com o PIB petrolífero a cair 0,17%, com uma produção de 1,36 milhões de barris diários".