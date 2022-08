O Ministério do Comércio e Indústria de Singapura disse hoje esperar que o PIB da ilha cresça entre 3% a 4% este ano, abaixo da anterior previsão, que tinha sido fixada numa faixa entre 3% e 5%.

Num comunicado, o ministério lembrou que o PIB de Singapura cresceu 4,4% no segundo trimestre, em comparação com igual período de 2021, um valor mais baixo do que o previsto (4,8%).

Ainda assim, a economia da cidade-Estado de cerca de 5,7 milhões de habitantes cresceu mais do que o primeiro trimestre (3,8%), fechando a primeira metade do ano com um crescimento de 4,1%.

Gabriel Lim, secretário permanente do Ministério do Comércio e Indústria, defendeu que o cenário económico mundial piorou desde as últimas projeções.

"As pressões inflacionárias são maiores do que o esperado e, em consequência, as políticas monetárias mais agressivas nas suas restrições, o que deve pesar sobre o crescimento das economias desenvolvidas", disse Lim num comunicado, citado pela imprensa local.

A economia dos Estados Unidos entrou em recessão técnica em finais de julho, uma vez que foram registadas duas quedas trimestrais consecutivas do PIB.

A economia da Alemanha estagnou no segundo trimestre do ano, com crescimento zero do PIB, segundo estatísticas oficiais.

Em 14 de julho, Singapura aumentou a taxa de juro de referência pela quarta vez desde outubro, após uma revisão em alta da previsão para a inflação anual pelas autoridades, que passou de um intervalo de 2,5 a 3,5% para 3% a 4% em 2022.

VQ (MC/EO) // JMC

Lusa/Fim