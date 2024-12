A empresa está "em insolvência, tem salários em dívida aos trabalhadores e pagamentos em atraso a quem trabalha a recibos verdes", referiu hoje o sindicato em comunicado.

O assundo já foi abordado "nas quatro reuniões havidas entre o SJ e o ministério dos Assuntos Parlamentares" e o Sindicato dos Jornalistas "entende que é urgente debater com o Executivo, num encontro com caráter de urgência, a crise neste grupo de comunicação social".

o Estado, "através da Segurança Social e da Autoridade Tributária, é detentor de mais de 50% dos créditos, tendo reprovado o Plano Especial de Revitalização [PER], que foi aprovado pelos outros principais credores", salientou o Sindicatp, que aponta "aqui uma via que pode ser explorada".

O SJ considera que "os governantes têm a obrigação de tentar encontrar uma solução que viabilize os títulos da TiN, assegure o pagamento dos salários em atraso e a manutenção dos postos de trabalho".

Além disso, o sindicato "alertou já todos os grupos parlamentares, ao enviar uma carta aberta dos trabalhadores da TiN para os políticos, com o intuito de reforçar a sensibilização dos detentores de cargos públicos para a gravidade da situação, que afeta 17 títulos e dezenas de famílias".

O SJ apelou ainda "a todos os jornalistas que se associem à concentração pública que irá realizar-se na quarta-feira, dia 04 de dezembro, entre as 18:00 e as 21:00, na Praça de Luís de Camões", no Chiado, em Lisboa.

A TiN, que detém 16 títulos, entre os quais a Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Caras, Activa, TV Mais, viu o PER ser reprovado em 05 de novembro, tendo em 12 de novembro a administração anunciado a sua intenção de apresentar um plano de insolvência, requerendo já a convocação de uma assembleia de credores para apresentação e fundamentação de um plano de recuperação.

