Segundo o presidente da comissão executiva da Nova Sociedade de Seguros de Angola (NOSSA Seguros), Alexandre Carrera, os lucros da empresa registaram aumento em 2021 contrários aos 4,1 mil milhões de kwanzas (8,3 milhões de euros) registados em 2020.

"Os resultados líquidos ou os lucros foram positivos e situaram em 5,1 mil milhões de kwanzas. Entre 2020 e 2021 o lucro não cresceu muito, mas manteve-se bastante positivo", afirmou hoje o responsável durante a apresentação dos resultados da seguradora referentes a 2021.

A evolução ao longo dos anos "tem sido bastante positiva", disse o responsável, acrescentando que a média dos últimos 4 anos dos resultados líquidos da empresa "situou-se em 59%".

Alexandre Carrera, que falava hoje em conferência de imprensa, em Luanda, salientou que os resultados positivos do ano passado permitiram que a seguradora "reforçasse os seus capitais próprios melhorando assim a sua robustez financeira".

"Passámos de 13,3 mil milhões de kwanzas (27 milhões de euros), em 2020, para 16,5 mil milhões de kwanzas de capitais próprios uma evolução de 24% durante o ano e também podemos constatar que a evolução média anual dos últimos 4 anos é de 47%, bastante positiva", referiu o responsável.

A seguradora angolana, que tem como principal parceiro o Banco Angolano de Investimentos (BAI), terminou o ano de 2021 com uma cifra de 36,1 mil milhões de kwanzas (73,3 milhões de euros) em termos de prémios brutos emitidos no domínio das vendas.

"O que significou um crescimento acentuado de 43% no ano de 2021, a nossa média de crescimento dos últimos 4 anos foi de 45%, uma média bastante acentuada", frisou.

A administração da seguradora deu conta que os clientes da empresa aumentaram em 32%, atingindo 60.726 clientes em 2021, as apólices cresceram para 92.541, aumento de 29% sendo que os custos com o sinistro cresceram também para 26%.

No domínio das infraestruturas e colaboradores, a seguradora, constituída em 17 de agosto de 2004, registou igualmente um percurso crescente em 2021 e conta atualmente com 26 agências em 16 das 18 províncias angolanas, 73 corretores e mediadores e 156 colaboradores, um aumento de 6%.

A quota de mercado da NOSSA Seguros cresceu 13% em 2021.

Para a seguradora afeta ao BAI, a implementação da Lei da Atividade Seguradora e Resseguradora, aprovada recentemente, e do conjunto de normas associadas, nomeadamente a nível do reforço do sistema de governação, "exigirá um forte investimento por parte das seguradoras em pessoas e sistemas".

Ser a referência no setor segurador angolano relativamente à experiência do cliente, "através de uma comunicação personalizada e de um atendimento diferenciado", estão entre as perspetivas da seguradora para 2022.

DYAS // VM

Lusa/Fim