"Eu creio que é um balanço positivo. Estou satisfeito porque creio que durante os quatro anos tivemos muitos desafios", disse Zacarias da Costa, quando questionado pela Lusa, no final de um encontro com a presidente do parlamento timorense, Fernanda Lay.

Entre os vários desafios enfrentados, o secretário-executivo da CPLP, que cessa funções em julho, destacou o "desafio da implementação do acordo de mobilidade, o desafio do início do objetivo geral, que é o pilar económico, o quarto pilar", e os "desafios de reestruturação do secretariado".

"Mas quero dizer que o balanço que faço é um balanço sinceramente positivo. Obviamente que outros farão outros balanços, terão outras perspetivas. Eu sei das dificuldades que encontrei, dos desafios que encontrei", afirmou Zacarias da Costa.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros timorense disse também que deixa uma "organização mais forte" e "mais organizada".

"Naturalmente somos todos continuadores do trabalho que outros fizeram e obviamente, estou confiante que também o próximo secretário-executivo irá continuar o trabalho que já fiz durante estes quatro anos", sublinhou.

Questionado pela Lusa sobre o que vai fazer após cessar as funções na CPLP, Zacarias da Costa disse que vai regressar para Timor-Leste.

"Eu regresso ao meu país com o mesmo sentimento de estar pronto para servir naquilo que for preciso e naquilo que as autoridades deste país me pedirem", afirmou.

Zacarias da Costa foi nomeado secretário-executivo da CPLP em julho de 2021 na cimeira de chefes de Estado e de Governo, realizada em Angola, tendo sido reeleito para mais um mandato em agosto de 2023, na cimeira realizada em São Tomé.

Para substituir o timorense, foi proposta a diplomata e antiga ministra angolana Maria de Fátima Jardim, que deverá ser empossada no cargo na próxima cimeira da CPLP, que se realiza em 18 de julho, em Bissau.

