A empresa espanhola informou hoje que o volume de negócios cresceu 50,9% entre janeiro e junho para 5.656 milhões de euros (contra 3.749 milhões de euros no primeiro semestre de 2020), graças ao forte aumento das vendas.

Apesar do resultado positivo no segundo trimestre, "o lucro operacional da empresa no primeiro semestre foi ainda negativo devido à escassez global de semicondutores", de acordo com a Seat.

As marcas Seat e Cupra entregaram 280.700 unidades no primeiro semestre do ano, mais 45,1% (193.400 unidades no primeiro semestre de 2020), devido ao sucesso dos modelos híbridos 'plug-in'.

A procura das marcas Seat e Cupra está a um nível muito elevado e recuperou volumes pré-pandemia.

As entregas da empresa excederam os volumes de 2019 em países como Itália, França, Suécia, Suíça, Dinamarca, Israel e Turquia.

Graças ao Formentor, a Cupra vendeu 38.200 unidades (números integrados no resultado da Seat) e quase quadruplicou (+272%) as vendas durante o mesmo período em 2020.

A Seat alcançou um resultado operacional positivo de 10 milhões de euros no segundo trimestre do ano, contra uma perda de 223 milhões de euros no segundo trimestre de 2020.

Apesar da escassez de semicondutores, que está a afetar a indústria global, a empresa disse que está a fazer o seu melhor para fechar o ano com um resultado operacional positivo e está confiante de que os modelos híbridos plug-in e os resultados da marca Cupra contribuirão positivamente para os resultados de 2021 como um todo.

