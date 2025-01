De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística INE), Portugal exportou para Cabo Verde, nos primeiros onze meses do ano passado, bens no valor mais de 362,5 milhões de euros, tendo importado pouco mais de 9,2 milhões de euros.

De janeiro a novembro do ano passado, as exportações portuguesas para Cabo Verde aumentaram 0,9%, em comparação com uma descida de 12% nas importações, mas falta ainda acrescentar o mês de dezembro de 2024, para o qual não há dados disponíveis.

O principal produto exportado por Portugal para Cabo Verde são minerais, num valor superior a 57 milhões de euros, seguidos de 48,6 milhões de euros em produtos das indústrias alimentares, com as máquinas, aparelhos e material elétrico a valerem 47,3 milhões de euros, no período em análise.

No que diz respeito às importações, as matérias têxteis, com 4,7 milhões de euros, a classe do vestuário e acessórios, com 3,2 milhões, e o calçado e chapéus, com 2,2 milhões de euros, representam a grande maioria dos 9,7 milhões de euros em produtos comprados por Portugal a Cabo Verde entre janeiro e novembro do ano passado.

Se na balança comercial o saldo é largamente favorável a Portugal, no que diz respeito às remessas mantêm-se a tendência inversa.

Os trabalhadores de Cabo Verde em Portugal mandaram mais 15,7 milhões de euros para o seu país do que os emigrantes portugueses a trabalhar neste país lusófono africano em 2023, o último ano para o qual há dados completos.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar em Cabo Verde enviaram 7,32 milhões de euros em 2023, ao passo que os cabo-verdianos a trabalhar em Portugal enviaram 23,07 milhões de euros, originando um saldo financeiro negativo, que tem sido habitual nos últimos anos.

Portugal e Cabo Verde realizam uma cimeira, terça-feira, em Lisboa, em que vão analisar as relações de cooperação e assinar acordos em diversas áreas, avançou o ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano na sexta-feira.

José Filomeno Monteiro referiu que a vertente económica e o desenvolvimento sustentável mútuo estarão no topo da agenda e que a cimeira contará com "importantes delegações ministeriais", tendo em conta o número de acordos e instrumentos bilaterais envolvidos.

O encontro será copresidido pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e pelo chefe de Governo de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

