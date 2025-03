Em declarações aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, Rui Tavares afirmou que "só debaterá com Luís Montenegro" e não com o líder do CDS-PP, porque Nuno Melo, ao contrário dos restantes líderes partidários, "não é candidato a primeiro-ministro".

"Tenho todo o gosto em debater com o Nuno Melo, tenho 15 anos de debates com o Nuno Melo (...), mas para isso o Nuno Melo teria que ter a coragem de se apresentar a eleições como candidato a primeiro-ministro e ir sozinho para eleições. Não é isso que ele é agora e, portanto, não é nesses debates que o Nuno Melo tem que estar", afirmou Rui Tavares.

Segundo notícias veiculadas em diferentes órgãos de comunicação, Luís Montenegro só aceita debater com os líderes de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP, indicando o líder do CDS-PP, Nuno Melo, parceiro de coligação, para debater com BE, Livre e PAN.

Rui Tavares criticou os partidos que "estejam a aceitar os termos que Luís Montenegro quer impor", nomeadamente o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e do PCP, Paulo Raimundo, afirmando que esperava que os partidos recusassem o debate com a coligação PSD/CDS-PP "por uma questão de hombridade", ética e garantir que todos são julgado "pela mesma bitola".

O líder do Livre lamentou também que os diretores das televisões "não estejam neste momento a dizer a Luís Montenegro que ou aceita debates nos termos que são iguais para todos os candidatos a primeiro-ministro ou então não pode ir a debates".

"Os termos dos debates, em qualquer país civilizado e democrático do mundo, são estabelecidos em conjunto, coletivamente, e um dos interlocutores ter o direito de mudar as regras do jogo tem um nome muito fácil, mas também muito feio, que é batota. E nós não devemos deixar Luís Montenegro escapar com a sua batota", atirou.

Rui Tavares disse também saber os motivos para Luís Montenegro não querer debate consigo, argumentando que o primeiro-ministro não quer esclarecer porque é que não entregou a empresa da família a uma gestão profissional independente.

"Essa pergunta deita abaixo todos os argumentos de Luís Montenegro para ter agido como agiu. Porque a sua família estaria defendida, a empresa voltaria à sua esfera familiar no fim do seu mandato como primeiro-ministro", acrescentou o porta-voz do Livre.

