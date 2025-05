Depois de, na última semana, ter anunciado a passagem por Montmartre, a organização do Tour apresentou hoje a derradeira etapa, em 27 de julho e que terá um total de 132,3 quilómetros, entre Mantes-la-Ville e os Campos Elísios, na capital francesa.

As três passagens por Monmartre, uma subida de quarta categoria, integradas num circuito de 16,8 quilómetros, vão obrigar a reduzir de oito para três as tradicionais passagens nos Campos Elísios.

Tal como na prova de fundo de Paris2024, os ciclistas vão subir a colina de Montmartre, passando diante do Sacré-Coeur, "antes de disputarem uma etapa que pode quebrar as tradições estabelecidas nos últimos 50 anos no coração da capital", tinham anunciado os organizadores.

A última passagem por Montmartre vai acontecer a seis quilómetros do final, o que pode impedir o habitual sprint nos Campos Elísios, permitindo ataques difíceis de responder pelo pelotão, em especial na estrada estreita e empedrada da subida.

"Para festejar o 50.º aniversário da primeira chegada aos Campos Elísios, um ano após o sucesso e a euforia da multidão no percurso olímpico de Paris2024, o pelotão regressará à capital, num percurso que passará por Montmartre", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do Tour na Internet na última semana.

A prova de fundo de Paris2024, vencida pelo belga Remco Evenepoel -- que também conquistou o ouro no contrarrelógio -, foi um dos maiores sucessos dos Jogos Olímpicos, com meio milhão de pessoas 'apinhadas' neste emblemático local da capital francesa.

A 'Grande Boucle' começa em Lille, em 05 de julho, e termina em Paris, depois de no ano passado Nice ter acolhido a etapa final, devido aos Jogos Olímpicos.

NFO (AMG) // JP

Lusa/Fim